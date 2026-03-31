L’economista Vettosi: “Aumentato saldo passivo. ADL farà questa scelta in estate"

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A Radio Napoli Centrale, durante il programma Un Calcio alla Radio, è intervenuto l’analista economico Fabrizio Vettosi

A Radio Napoli Centrale, durante il programma Un Calcio alla Radio, è intervenuto l’analista economico Fabrizio Vettosi, soffermandosi sui costi e sulla gestione finanziaria del Napoli, a partire dal caso Romelu Lukaku: "Lukaku costa 120 mila euro a minuto al Napoli? Con l'applicazione del decreto crescita ha un costo di circa 8 milioni di euro l'anno. Una componente rilevante del costo. Cambiate le NOIF: come cambia il mercato del Napoli? Dal punto di vista formale può cambiare il mercato del Napoli. Correttamente il club azzurro ha reclamato di poter investire ciò che ha accumulato negli anni. Il Napoli è sempre stata una rondine, una razza in estinzione nel calcio italiano. Questa regola è stata modificata: se i costi sono superiori ai ricavi, quella differenza può essere corretta con gli utili accumulati nel corso degli anni. Il Napoli ha uno squilibrio di circa 40-50 milioni. Il club già lo copre con un primo provvedimento, calcolando gli ammortamenti in maniera lineare. Il patrimonio del Napoli è di circa 216 milioni di euro a bilancio dicembre 2025, per cui ha ampie riserve patrimoniali. Quest'anno il Napoli ha avuto i proventi della UEFA Champions League. I ricavi sono più alti della scorsa stagione. Quindi diciamo che il Napoli è un'azienda molto equilibrata dal punto di vista patrimoniale, ma c'è da dire una cosa: è aumentato il saldo passivo rispetto alle altre società. Il Napoli ha investito molto in questi due anni circa 300 milioni di euro. Aumenterà la debitoria nei confronti delle altre società perché ha più comprato che venduto. De Laurentiis sa che deve riprendere il percorso di sostenibilità che ha caratterizzato il club. È stato esempio di imitazione degli altri club".

Tra sostenibilità e crescita del brand

Vettosi ha poi analizzato anche gli aspetti strutturali e commerciali del club: "Il Napoli dispone di una fabbrica, ossia lo stadio dove si realizza il prodotto, che è più piccola delle altre. E abbiamo meno aree disponibili per l'ospitality, non significa solo meno posti per l'evento, ma anche per le partnership. Il Napoli in genere fa miracoli: la differenza tra il prezzo medio di un biglietto del Napoli con quello di Torino o Milano è di circa 3 volte o a volte lo supera. Questa differenza è difficile colmarla, ma è riuscito a diminuirlo. Il club ha internazionalizzato il marchio ed è riuscito a far vivere la partita come un evento, nonostante lo stadio San Siro sia più grande. Io dico che il Napoli ha valorizzato la città Napoli e non il contrario" sottolineando come il club sia riuscito a crescere e affermarsi anche in un contesto strutturalmente meno favorevole rispetto ad altre realtà italiane.