L'editoriale di Chiariello: "A Torino è morto il Var, voglio gli audio caro Gravina!"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: "Vi leggo una dichiarazione di Gravina, fresco orfano del ct Mancini che ha deciso di scegliere 50 mln di motivi per andare ad allenare l'Arabia e il nuovo sposo del ct Spalletti. Gravina disse che per primi avremmo fatto ascoltare su Dazn gli audio degli episodi sospetti delle partite. 'Vogliamo la massima trasparenza' Passiamo dalle parole ai fatti, perchè quello che è accaduto oggi è di una gravità unica sesquipedale. Quello accaduto in Juventus-Bologna non ha nessuna logica che ci consente di capire. Il Bologna sta vincendo meritatamente contro la vecchia Juve di Allegri. Thiago Motta aveva imbrigliato i bianconeri, nonostante le assenze. Sull'1-0 per il Bologna, a 15' dalla fine Perin respinge a centro porta, corre per primo quello del Bologna che non prende la palla ma solo perchè abbattuto dal giocatore che si vede perso. Il brindisino Di Bello, sempre lui, che già è stato nell'occhio del ciclone, non fischia incredibilmente! Non c'è bisogno delle tecnologia: due occhi, a due passi, non fischia e dice contatto. E c'è un signore che dorme in sala Var o Bar, visto che si è andato a prendere un caffè. Che abbiamo messo a fare la tecnologia se ci sono errori così mostruosi. Persino gli juventini, che hanno la faccia tosta dopo il colpo di spugna di questa estate ritenuto giusto. E' imbarazzante. ma ora ci date gli audio. Non come quello di Orsato che aspettiamo dal 2018 e non venitemi a dire che Di Bello era troppo vicino e non lo vede bene. Vogliamo fare le persone serie? Questo campionato è partito sotto pessimi auspici. Il Milan, che sta giocando da subito con 3 titolari diversi, e sta facendo bene, ha avuto però due rigori mamma mia!. Rigorini a go-go, e menomale che Rocchi aveva detto di non darli. Poi i rigoroni non vengono dati. Che campionato è? Ci stiamo prendendo in giro? Lo vogliamo fare davvero scoppiare questo pallone?

Stasera ho visto un Napoli che è uno spettacolo per gli occhi. La gente vede una squadra che gioca e si diverte. Qualcuno si è accorto che è passato Spalletti ed è arrivato Garcia? Ma avete visto Osimhen e Di Lorenzo? Victor lotta e si arrabbia, che leader che è diventato e concede a Raspadori il rigore per farlo sbloccare. Vediamo un calcio che ci piace, bello. E poi dobbiamo assistere a delle cose vergognose. Oggi a Torino è morto il Var. Giua, il peggior arbitro per distacco mandato a Napoli, ha dovuto aspettare Chiffi al Var per dare un rigore che era evidentissimo. Forse a Torino è caduto un fulmine che ha colpito il giocatore del Bologna, come Zielinski a Frosinone, ed è caduto a terra. Ora io voglio gli audio caro Gravina! Hai messo il bostik sulla quella poltrona, perchè porta soldini.

Vogliamo vedere un campionato serio o ci dobbiamo dedicare ad altro? Perchè quello che stiamo vedendo fa schifo! Abbodi e Malagò quando vi svegliate e commissionate questa Federazione? Tutto questo e il cattivone è De Laurentiis che vuole i soldi da Spalletti. Voi non state bene, ve lo garantisco. Pensate che siamo tutti bantù con l'anello al naso, mai i bantù sono una grande civiltà, siete voi ad essere incivile perchè ammazzate i sogni della gente".