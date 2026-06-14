Podcast Napoli Basket in EuroCup, Seljaas e non solo: i possibili colpi di mercato

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Fabio Esposito a Radio Tutto Napoli tra EuroCup e mercato del Napoli Basket.

Il ritorno del Napoli Basket in Europa rappresenta un momento storico per la società e per tutto il movimento cestistico cittadino. Il giornalista Fabio Esposito, intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video, ha sottolineato l’importanza della partecipazione alla prossima EuroCup dopo vent’anni di assenza, definendola una grande emozione e una chiara dimostrazione della crescita del club. La competizione permetterà agli azzurri di confrontarsi con realtà di livello internazionale e di alzare ulteriormente le proprie ambizioni.

Mercato, Seljaas e le prospettive del Napoli Basket

L’ingresso in EuroCup comporterà anche un mercato all’altezza della doppia competizione, con la necessità di ampliare il roster e costruire una squadra più profonda. Tra i nomi seguiti c’è quello dell’americano Zac Seljaas, profilo con esperienza europea che, secondo Esposito, rappresenterebbe un acquisto di spessore per la squadra di Jasmin Repeša: "Lo conosco perché l'ho visto diverse volte seguendo l'Eurolega: è un giocatore importante, cattivo, ruvido in difesa, ma anche un gran tiratore, quindi sarebbe una gran bella presa per Napoli." Nel parco italiani, che al momento comprende Petruccelli, Paggian, Caruso e Totè, ci potrebbe essere l'innesto di Hassan Sankaré del Rimini "È un ragazzo che è letteralmente esploso nei playoff, è un'ala forte esplosiva, un super atleta, grande dominatore a rimbalzo, energia e atletismo. Sarebbe un innesto di prospettiva molto intelligente. Si parlava di lui anche per la Virtus Bologna e questo fa capire l'impronta che anche un allenatore come Jasmin Repeša sta dando al mercato".