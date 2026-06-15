Podcast Vergara verso la permanenza, Barsotti: "Ma ora non va messo fuori ruolo"

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Giovanni Barsotti, giornalista di Dazn e Cronache di Spogliatoio, è stato nostro ospite nel corso di "Sabato sport" su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che ne pensi di Antonio Vergara: può essere un talento su cui puntare nel Napoli di Allegri? “Dipende da come Allegri vorrà impostare la squadra. Se torna a valorizzare la qualità offensiva e la costruzione tecnica, allora sì: giocatori come Vergara possono diventare importanti. Allegri in passato ha già valorizzato talenti e giocatori offensivi in sistemi anche molto creativi. L’importante però è una cosa: non “coccolare” un giocatore fuori ruolo. Bisogna metterlo nelle condizioni di esprimersi vicino alla porta, dove può incidere davvero. Se lo si utilizza nel modo giusto, allora può diventare una risorsa interessante per il futuro del Napoli”.