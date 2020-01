L'editoriale di Chiariello: "Sarri ha acquisito la mentalità juventina da cannibale"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “C'è poco da discutere, in Italia non c'è una squadra, ma un cannibale: la Juventus che non lascia niente. Sarri all'aver eguagliato il record di vittorie in casa ha risposto: "C'è da incavolarsi per l'unica che non abbiamo vinto", ha preso la mentalità juventina. Questo Sarri verrà al San Paolo e non potrà concedere niente. Attenzione a placare l'euforia a Napoli, perché la Juve ha dimostrato di essere un cannibale vero e vincere non sarà facile".