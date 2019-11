L'editoriale di Chiariello: "Tutti vinti, nessun vincitore! Ancelotti ne esce rimpicciolito"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e conduttore del programma, con il suo EditoNapoli: “Il comunicato del Napoli, seppur poco chiaro, De Laurentiis si è dimostrato chiarissimo. In questa vicenda io non vido vincitori, ma solo sconfitti: presidente, squadra ed allenatore. Come se ne esce? E' molto difficile, c'è un campionato, due coppe, un mercato successivo che potrebbe deprezzare molti protagonisti della vicenda, dei rinnovi che potrebbero saltare, una situazione molto pericolosa per il presidente stesso. In cosa ha sbagliato il presidente? In questi casi la società deve essere rituale, comunicare ai ragazzi la decisione, avvisarli per prima, non farglielo sapere tramite radio. 'Ritiro non punitivo' lascia il tempo che trova, non c'è bisogno di spiegare le motivazioni di un ritiro. I calciatori hanno sbagliato, non c'è dubbio, ma un leader non può far arrivare a questo punto la squadra, bisogna discutere prima con i suoi ragazzi ed il presidente. Onestamente Ancelotti, da questa vicenda, agli occhi miei, ne esce rimpicciolito".