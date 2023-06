L'esperto di calcio francese Damiani: "Galtier è un amico, non mi risultano trattative con ADL"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Damiani, agente FIFA, esperto di calcio francese

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Damiani, agente FIFA, esperto di calcio francese: "Il Napoli è in buone mani, ma molte cose vanno ancora definite. Il Napoli ha uno scouting di alto livello, resta da capire solo cosa farà il mio amico Giuntoli. De Laurentiis mi sembra avere già le idee chiare, per quanto sarà complicato ripetersi. Galtier? E' un grande amico, sono stato a lungo il suo procuratore, sarebbe bello ritrovarlo in Italia. Al momento, però, non mi risultano trattative tra lui e il Napoli. Allenare il Napoli è un orgoglio per qualsiasi allenatore, Galtier è un grande tecnico e ha le spalle larghe per una piazza simile. Rudi Garcia? Un buon nome, sono sicuro che De Laurentiis riuscirà a trovare la quadra per il futuro della panchina.

Kim e Osimhen al PSG? Qualsiasi club avrebbe bisogno di due calciatori così forti. Portare via un calciatore al Napoli e a De Laurentiis, però, è difficile per chiunque. L'Italia Under 20? Una grande soddisfazione, bisogna ripartire dai giovani per rilanciare il campionato italiano. Mi fa molto piacere, da addetto ai lavori e da ex calciatore".