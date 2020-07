L'ex Afolabi esalta Osimhen: "Altro che scommessa, è devastante negli ultimi 16 metri"

Sono ore caldissime per Victor Osimhen al Napoli. L'attaccante è in procinto di trasferirsi sotto il Vesuvio. Osimhen non sarà il primo nigeriano a vestire la maglia azzurra, prima di lui c'è stato il difensore Rabiu Afolabi, che ha indossato la casacca napoletana nella stagione 2000/2001.

Il portale Europa Calcio lo ha intervistato soffermandosi sulla sua esperienza a Napoli e sul trasferimento di Osimhen: "Quando arrivai a Napoli non sapevo l’italiano, ma parlavo solo francese e inglese, lingue che Zeman non conosceva. Credo che il problema principale fosse stato quello, oltre al fatto che ero ancora molto giovane. Dal boemo ho comunque imparato tante cose, che poi mi sono servite molto nel proseguo della mia carriera“.

Napoli? "E’ un posto fantastico. Le persone sono molto calorose e accoglienti, inoltre è una città dove si vive di calcio. L’attaccamento dei tifosi alla squadra è qualcosa di impressionante“.

Osimhen? “Premetto che non lo conosco di persona e che non ho mai parlato con lui, ma Osimhen è un grandissimo attaccante. Ho guardato alcune sue partite al Lille, e nei sedici metri è devastante, un ottimo bomber. Il Napoli farà un colpaccio, oltre che un grande investimento per il futuro“.

Osimhen è una scommessa? "Non è così. Quando arrivò qui in Belgio al Charleroi era ancora acerbo, ma poi passo dopo passo è migliorato sempre di più. E’ uno che si adatta molto bene alle situazioni, e sono convinto che anche a Napoli sarà così, è giovane può crescere ancora molto“.