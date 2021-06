L'ex Ametrano: "Napoli su De Paul? Forse non era disposto a spendere così tanto"

De Paul dunque è pronto per vestire la maglia dell'Atletico Madrid. Lascia l'Udinese dopo cinque stagioni. Di questo trasferimento abbiamo parlato con Raffaele Ametrano, che dell'Udinese è stato calciatore e tecnico delle giovanili. "Buon per l'Atletico e per lui che è ottimo giocatore - dice a Tuttomercatoweb.com- la squadra spagnola prende un calciatore forte. Credo sia giusto che lui abbia questa occasione della vita".

Pensava potesse restare in Italia?

"Ho letto che potevano esserci il Milan e il Napoli però poi bisogna vedere anche le richieste di mercato. Magari i club italiani non erano intenzionati a spendere 35 milioni di euro".