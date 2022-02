L'ex arbitro Bergonzi contro Mariani: "Se non dai rosso a Ebuehi su Mertens sei scollegato"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi per la consueta moviola: "Nasca è stato molto bravo in questo weekend ed era al VAR anche in Venezia-Napoli. Mariani, l'arbitro, non è stato attento sul fallo di Ebuehi su Mertens. Quell'intervento lì è sempre rosso, non puoi dare giallo. Sei scollegato e ti manca la concentrazione se non lo dai".

Su Roma-Genoa e le polemiche del gol annullato a Zaniolo

"E' stato messo in croce non tanto il direttore di gara ma il VAR, Luigi Nasca. Era sempre il VAR di Atalanta-Roma dove i bergamaschi si arrabbiarono per il gol di Palomino e poi la Roma vinse. Fu quasi sospeso perché non seguì il protocollo alla lettera, anche se aveva azzeccato l'annullamento del gol. Il VAR stavolta ha applicato alla lettera il protocollo, perché il fallo di Abraham è oggettivo, step on foot, che io chiamo un 'super pestone' che va sanzionato. Come fa l'arbitro però a non vederlo? Sono falli visibilissimi dal campo. Devi vederlo, non puoi permetterti di perdere un episodio del genere al 90'. Era a 5 metri, doveva vederlo perché è un fallo nettissimo. Posso capire il giocatore che è nervoso, non puoi espellere un calciatore che ti dice "che c#zzo hai fischiato". Devi capire che può essere arrabbiato, tu devi andare via, prevenire la cosa. Non puoi fare il notaio in quella situazione".

Sul fallo di Giroud su Sanchez

"Non creiamo confusione, quella è una situazione soggettiva. Per me era fallo, lo avrei dato. In ogni momento della partita i falli hanno un peso diverso, anche se Giroud prende la palla dà comunque un colpo al collo di Sanchez, ma lo penso io. E' una situazione soggettiva. Il VAR lì non deve intervenire, non c'è chiaro ed evidente errore, perché è una decisione dell'arbitro".