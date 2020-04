L'ex arbitro De Marco: "Non so quanto ha senso ripartire. Vedo troppe difficoltà..."

L'ex arbitro Andrea De Marco è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà in merito ad una possibile ripartenza del campionato: "Io farei una domanda ai tifosi: volete veramente che riprenda il campionato in queste condizioni? Riprenderlo non so quanto possa avere senso. Stadi vuoti, difficoltà per allenamenti e spostamenti. Anche gli stessi tifosi forse non vorrebbero vedere un campionato del genere. Spero arrivi una decisione a breve su cosa fare".