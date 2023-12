L'ex arbitro De Marco sul gol annullato: "C'è il cambio di possesso, il VAR poteva intervenire?"

Andrea De Marco, ex arbitro ed opinionista, dopo la sconfitta del Napoli contro il Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia è intervenuto ai microfoni di Mediaset

Andrea De Marco, ex arbitro presente negli studi di 'Mediaset', ha analizzato il gol annullato al Napoli nel primo tempo della gara vinta 4-0 dal Frosinone: "Il tocco col braccio di Lindstrom c'è e quindi giustamente viene annullata la rete.

Ma in questo caso la giocata di Okoli è un cambio di possesso palla o no? Sappiamo che il VAR può andare a ritroso solo fin quando non c'è il cambio di possesso palla. L'arbitro è stato richiamato dinanzi al monitor e alla fine è stato lui a decidere di sì. Dubbi sul tocco non ce ne sono, la discussione è sul possesso palla e sulla possibilità del VAR di intervenire".