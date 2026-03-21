Corini racconta un aneddoto: "Giocai contro Maradona e ho un rimpianto"
L'allenatore Eugenio Corini ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport e, tra i vari temi trattati, ha raccontato un aneddoto su Diego Armando Maradona: "È stato un onore portare la maglia numero 10 sia alla Juve che al Napoli. Ho un rimpianto: l'unica volta che affrontai Maradona gli chiesi la maglia, ma l'aveva già promessa a Casiraghi. Tre anni dopo quella dieci l'ho indossata io, e la vita a volte è davvero strana".
Dopo l'esplosione a Brescia arrivò la chiamata della Juventus, nell'estate dei Mondiali del 1990:
"Arrivai insieme a Baggio, ma lui era una rockstar, io uno sconosciuto. Il Trap ci metteva spesso in stanza insieme, Robi era una persona unica. Passavamo le serate a giocare a Pinnacola con Carrera, non voleva perdere nessuno".
Non manca l'autocritica sul periodo alla Sampdoria:
"Con Mancini sbagliai io. Da giovane ero una testa matta, lui era un punto di riferimento e dovevo portare più rispetto. A Genova stavo bene, ma scelsi d'impulso e non fu la decisione migliore".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro