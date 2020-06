L'ex azzurro Agostini: "Napoli, non pensare all'1-0 dell'andata! Per me passa al 52%...."

Cresce l'attesa per Napoli-Inter, la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma questa sera. Si parte dall'1-0 per i partenopei dell'andata. "Credo che Gattuso non giocherà per attendere l'Inter perchè rischierebbe di compromettere la partita", dice il Condor Agostini intervenendo al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Rino giocherà come ha sempre impostato le sue gare casalinghe, anche se è in vantaggio di un gol credo che dovrà pensare di essere sullo 0-0. Dovrebbe essere una bella partita ma lo stop di tre mesi può incidere a livello mentale e fisico, non è facile riprendere e andare a cento all'ora".

Bella sfida tra Mertens e Lukaku...

"Mertens è un finto nove ma in questi anni ha fatto più di cento reti nel Napoli. Va sempre in doppia cifra pur non essendo una vera punta da area. Lukaku invece è un centravanti di sfondamento che fa salire la squadra".

Che idea si è fatto sulla cessione probabile di Milik?

"Sarà un addio forse non così tanto doloroso. In questi anni ha avuto vari problemi, di campionati davvero ad alto livello ne ha fatti pochi anche se quando è rientrato ha fatto bene. E' un centravanti secondo me importante che può far comodo a tante. Petagna sarà un buon rincalzo però ho sentito parlare anche di Belotti e Immobile. Se arrivano certi giocatori puoi dire che la cessione di Milik non fa male. Se arriva un giocatore inferiore il discorso è diverso. Solo con Mertens o Petagna la squadra non è completa".

Parlando dell'Inter, Eriksen può essersi ricaricato?

"E' stato preso per dare sostanza alla trequarti nerazzurra. Ha ottime qualità però è abituato ad un calcio diverso dal nostro. Se Conte lo farà giocare si vede che ora ha qualcosa in più di Sensi che comunque rimane un giocatore che ti dà geometrie e velocità".

Percentuali passaggio del turno?

"Direi Napoli 52% e Inter 48% anche se i nerazzurri in campionato hanno vinto al San Paolo 3-1. Dunque il vantaggio del Napoli c'è però con le squadre di Conte bisogna stare attenti vista l'intensità con cui giocano".