L'ex azzurro Castellini: "Meret grande portiere ma è giusto che Gattuso faccia le sue scelte"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luciano Castellini, ex Napoli-Inter: “Conosco bene Meret, per me è un grande portiere. Poi dipende dalla piazza in cui giochi, sono molte le concause che subentrano. Tecnicamente sono sicuro sia bravo, non conosco bene Ospina, ma è giusto che Gattuso faccia le sue scelte. Semifinali? Il risultato d'andata non conta nulla, dopo il riposo forzato tutto può succedere. Due mesi e mezzi di stop sono duri, la macchina va ancora oliata, credo possa accadere tutto".