L'ex azzurro Lucarelli: "Mazzarri preparatissimo, mi ha fatto innamorare di questo mestiere"

L'ex azzurro Cristiano Lucarelli, oggi allenatore della Ternana promossa in Serie B, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Sul prossimo campionato di B ha evidenziato: "Puntiamo a salvare la categoria, perché proprio l’altro giorno con il direttore Leone valutavamo che le tre retrocesse dalla A dello scorso anno non sono riuscite a risalire, poi ci saranno le tre retrocesse di quest’anno. E ci sono il Monza, la Cremonese, il Frosinone, la Reggina, il Pisa che si dice abbia un budget importantissimo... Undici, dodici squadre partiranno per vincere il campionato. Noi dovremo lottare con le altre otto per salvare la categoria. Se poi strada facendo troveremo la consapevolezza che abbiamo trovato in questa stagione, in cui neppure eravamo tra le favorite all’inizio, non ci tireremo certo indietro.

Un allenatore che mi ha ispirato? Ho avuto tanti allenatori, quello che mi ha fatto innamorare di questo mestiere è stato Walter Mazzarri. Ha una preparazione tattica enorme, con lui preparavamo le partite sull’avversario in modo perfetto. Mi affascina Gasperini, per l’aggressività del suo calcio, e Allegri poi è un campione di intelligenza, in grado di disegnare l’abito su misura per ogni squadra”.