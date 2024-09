L'ex Cagliari Copparoni: "Col Napoli risultato bugiardo, le cose non girano bene per noi"

Renato Copparoni, storico ex portiere del Cagliari, si rammarica per la larga sconfitta subita dai rossoblù contro il Napoli, frutto “tanto della malasorte quanto dell’imprecisione dei nostri attaccanti sotto rete”.

Renato, come si può spiegare uno 0-4 al termine di una partita, almeno per settanta minuti, assolutamente equilibrata e ben giocata dal Cagliari?

“Il risultato è indubbiamente bugiardo. Se sull’1-0 il Cagliari avesse avuto un po’ più di fortuna – e se la mira dei suoi attaccanti fosse stata migliore – sarebbe andato in parità e poi si sarebbe giocato le sue carte alla grandissima. Preso il secondo gol, la partita è completamente cambiata: a quel punto il Napoli ha avuto gioco facile e ha potuto amministrare e colpire in contropiede. Ma per tre quarti buoni di gara abbiamo assistito a un incontro appassionante ed equilibrato.

Purtroppo questo è un momento in cui le cose non ci girano per il verso giusto: penso alla traversa di Lecce con Viola e ai legni di Marin e Mina contro il Napoli: per inciso, secondo me il colombiano sulla traversa colpita alla fine del primo tempo era in posizione regolare. Però ho visto un Cagliari aggressivo e determinato, a immagine e somiglianza del suo allenatore. Ora con l’Empoli saremo obbligati a centrare questa benedetta prima vittoria. Anche perché le dirette concorrenti in zona retrocessione stanno facendo punti, e non solo contro le parigrado.”

Domanda da portiere: mentre sul terzo gol le responsabilità di Scuffet sono evidenti, in occasione dello 0-2 di Kvara il portiere rossoblù avrebbe potuto coprire meglio il primo palo?

“In realtà non è facile giudicare dall’esterno: Scuffet ha cercato di coprire il primo palo nella maniera migliore possibile, ma c’era anche il rischio che il georgiano la incrociasse. Poi diciamo pure che in questo periodo ci va tutto male. Sul terzo gol credo che il nostro portiere non abbia proprio visto il giocatore del Napoli, perché un difensore del Cagliari gli copriva la visuale. Per questo motivo ha giocato la palla in quella direzione. Un errore, comunque, non può mettere in discussione il valore di Scuffet, che è un buon estremo difensore e, diciamocelo, non è stato certo il principale responsabile della sconfitta contro i partenopei.”