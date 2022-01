L’ex Castellini non ha dubbi: “Dualismo Meret-Ospina? Fa male ad entrambi”

Luciano Castellini, ex portiere di Napoli e Torino, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli partendo dualismo tra Meret e Ospina: “Sono convinto che il Napoli sarà una pretendente al titolo fino alla fine. Basta uno scivolone, o un pareggio e sei subito lì. Conoscendo Spalletti sarà pronto a motivare i ragazzi fino alla fine.

Meret e Ospina? Posso giudicare da fuori e non è mai bello. So che quando uno gioca ed è titolare fa esperienza, è motivato, anche facendo qualche errore ti senti sicuro del tuo posto. Non amo l’idea di un dualismo tra due portieri. So che Meret è un ottimo portiere e mi auguro che Ospina guarisca al meglio dal suo infortunio.

Il Napoli ha tanta qualità, soprattutto con quelli che sono fuori. Quando recuperano tutti, che ci metteranno un po ‘ a rientrare, se la batteranno fino alla fine.”