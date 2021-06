L'ex Crippa esalta Insigne: “Estro e fantasia. Merita più di tutti la 10 della Nazionale”

Massimo Crippa, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato di Lorenzo Insigne, usando parole d'elogio per il capitano del Napoli: “Maglia numero 10 della Nazionale? Totti, Del Piero, Baggio erano diversi come giocatori e giocavano in ruoli diversi. Oggi Insigne è il giocatore come più estro e fantasia e può giocare in diversi ruoli. Si sa che la maglia numero 10 è stata indossata da giocatori molto importanti. Molti altri calciatori magari non sopportano il peso di quella maglia mentre Insigne si è fatto una forte corazza per sopportarla. E’ più che giusto che sia lui a tenere quella maglia”