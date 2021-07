L'ex De Nicola: "Bravo Napoli sullo staff, contento per i ritorni di Calzona, Sinatti e Santoro"

Alfonso De Nicola, storico ex responsabile dello staff tecnico della SSC Napoli, ha parlato a Sigonfialarete.com partendo dalla sua nuova avventura con il Napoli Femminile: "Ne faccio parte già da 6 mesi in verità, sono stato l’anno scorso a vedere alcune partite, la notizia è rimbalzata tardi. Ho due collaboratori lì che sono medici bravissimi così come anche il coordinatore. Lo faccio con piacere per il presidente Lello Carlino.

I ritorni di Calzona e Sinatti nello staff del Napoli? Loro come staff si sono sistemati bene, il calcio Napoli sta lavorando molto bene sotto questo aspetto. Sia Calzona che Sinatti erano i due che stavano con Sarri al primo anno, c’era una collaborazione maggiore, abbiamo fatto molto bene in quel periodo. Sono contento del loro ritorno così come anche di quello di Santoro, persona molto preparata che ha contribuito a fare bene con il Napoli e ovunque sia andato, anche all’Inter, pure Mazzarri me lo diceva sempre. Santoro è un grande conoscitore di calcio, sa tutto, dal giocatore alla società fino al bilancio, bravo a 360°. Credo che il Napoli farà benissimo anche perché ha un grande allenatore come Spalletti.

Il Napoli comprerà un altro centrocampista? Credo che sia sufficiente ciò che ha. Come fai ad andare a prendere un altro centrocampista di quel livello e con quelle caratteristiche? Sia Lobotka che altri sono all’altezza e hanno la possibilità di dimostrarlo. Poi vedremo, perché per fortuna ci sono 2 partite iniziali, poi c’è la sosta e la Juventus. Le due gare iniziali potranno dare delle indicazioni e dopo, ovviamente, si vedrà”.