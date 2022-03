L’ex Denis: “Osimhen è fenomenale. Dybala? Ad ADL dico di prenderlo e fare il colpaccio"

"Dybala? Farebbe comodo un giocatore del genere, sarebbe l’ideale per il Napoli. De Laurentiis farebbe un grande colpo”.

TuttoNapoli.net

© foto di Andrea Rosito

L’ex attaccante di Napoli e Atalanta, German Denis, attualmente alla Reggina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Osimhen è un attaccante fenomenale, sa far tutto. E’ forte fisicamente, è veloce e sa far goal di testa, era da tempo che non si vedevano attaccanti così in Italia. Scudetto? Faccio il tifo per il Napoli, spero faccia risultati importanti in questa stagione che è strana visto che Inter e Juventus stanno facendo fatica. La pressione del Maradona? Avere uno stadio così che ti sostiene è straordinario, sembra di avere un compagno in più in campo. Il mio goal al Milan? Difficilmente ho riprovato una gioia così forte, eravamo messi bene in classifica e quel punto ci servì. E’ tra le emozioni più grandi provate a Napoli. Dybala? A De Laurentiis dico di fare questo colpaccio di mercato e di acquistarlo”.