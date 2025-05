Tacchinardi: “Conte vive di questi momenti, sa bene che all’ultima giornata succede di tutto”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e compagno di squadra di Antonio Conte, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “E’ successo anche a me di perdere le finali, ma per provarci devi arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Mi piace la mentalità di Inzaghi, l’unico rimpianto è non aver avuto la rosa all’altezza per arrivare in fondo a tutto.

Il Napoli è avanti, ma può succedere ancora di tutto, si possono perdere e vincere campionati all’ultima giornata e Conte lo sa bene. Perciò tiene giocatori e ambiente con le orecchie basse, ha creato qualcosa di straordinario e proprio qui si vede il grande allenatore, vive di questi duelli, isola la pressione dei giocatori che sono sereni in un ambiente caldo. Lui si esalta in queste situazioni”.