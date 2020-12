L'ex designatore Casarin: "Insigne? Non si può sorvolare sulle parole, l'unica soluzione è il rosso!"

Paolo Casarin, ex arbitro e designatore degli arbitri, si è soffermato sugli episodi di Inter-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il rigore è impeccabile. Dal campo poteva esserci un dubbio, ma il VAR ha fatto il suo lavoro. Espulsione Insigne? Il discorso di sorvolare sulle cattive parole è un equivoco colossale. Se vengono di fronte a dirti queste cose non c'è altra soluzione che l'espulsione. Quando Rizzoli non cacciò Totti per quel 'Vaffa' commise un errore. Il calcio prevede falli e sanzioni, punto".