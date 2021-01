L'ex ds Milan: "Da Gattuso grandissimo lavoro, il Napoli gli rinnovi subito il contratto!"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto al Vg21 Mattina di Canale 21: "Non credo che Gattuso abbia perso contatto con la squadra o l'ambiente, sta facendo un grandissimo lavoro. C'è crisi se non produci, ma con lo Spezia il Napoli ha dominato. Tutte le squadre attraversano alti e bassi, ora deve ricompattarsi l'ambiente. I risultati arriveranno, il Napoli ha un grande allenatore e una grande squadra.

Rinnovo? L'importante è che ci sia l'intenzione e la volontà delle parti di proseguire insieme. I contratti sono difficili da fare, c'è un po' di ritardo, forse questa cosa andrebbe accelerata per rasserenare gli animi e non fare venire dei dubbi alla stampa, che si chiede perché manca ancora l'annuncio. Magari non c'è nulla dietro, solo mero ritardo. Il Napoli in questi anni ha sempre saputo programmare e non ci saranno problemi".