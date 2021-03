L'ex Fontana: "Osimhen diamante grezzo, ha bisogno di spazi e movimenti"

Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “A volte si tende a etichettare dei giocatori o a bocciarli prima ancora che si possano esprimere. Osimhen è un diamante grezzo. Deve essere messo a lavorare e può diventare un grande giocatore. Ha caratteristiche particolari per un attaccante. Deve affinare delle cose ma non dimentichiamoci dell'età. Chi può esaltare Osimhen? Osimhen è un giocatore che ha bisogno di spazi e movimenti. Serve una manovra che consente di creare spazi da attaccare. Sassuolo-Napoli? L'intenzione era buona, ed era quella di portare a casa la partita ma la soluzione non è stata azzeccata. Quando le squadre ti vengono a pressare alto, vuol dire che sono saliti tutti e questo indica che ci sono degli spazi aperti a centrocampo in cui poter ripartire. Non bisogna demonizzare un concetto. Se un allenatore segue un indirizzo, vuole dire che ha studiato bene. Bisogna sempre guardare tutto il contesto e non focalizzarsi su un solo errore".