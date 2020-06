L'ex Giordano boccia Sarri: "Ha fatto spettacolo solo a Napoli con i giocatori ideali per lui"

L'ex attaccante Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per parlare degli argomenti del momento.

Campionato pronto a ripartire:

"L'importante è che si riparta. Abbiamo visto cosa c'è di mezzo tra il vincere e il perdere un Coppa, con le critiche a Sarri e gli elogi a Gattuso".

Giusti gli elogi a Gattuso?

"Vorrei essere sempre criticato ma vincente. Non mi interessa avere ragione. Tra cinque anni si vedrà chi e quanto ha vinto. E Gattuso ha vinto la Coppa del 2020 e Sarri no. L'importante è raggiungere il risultato in uno sport".

La finale di Coppa dà delle percentuali in più per la sfida Champions contro il Barcellona?

"L'Europa League è stata quasi messa al sicuro. Così potresti programmare meglio. Vai a giocarti una partita che devi condurre. Lo 0-0 favorirebbe il Barcellona, adesso però si può aggiungere qualche speranza in più. Ma si giocherà tra un mese e mezzo e chissà come sarà la condizione dei giocatori in quel momento".

Sarri sotto accusa. Ma questa Juve è da Sarri?

"Non è la sua squadra. Ha fatto calcio spettacolo nel Napoli con i giocatori di Benitez. Uno si adatta. E questi giocatori possono fare i suoi schemi. Lui ha sempre detto che non vuole mettere bocca nel mercato. Ora però si dice che dovrebbe farlo. Lui non ha mai portato giocatori. Lui allena chi gli mettono a disposizione. Ha giocatori importanti che si possono adattare al suo gioco".