L'ex Juve Cobolli Gigli: "Inutile che Tudor si lamenti ora sui calendari"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus.

Sul pareggio a Verona, quanto hanno pesato le fatiche di Champions League contro il Borussia?

"Senza dubbio hanno pesato. Poi c’è stato anche un contributo negativo da parte dell’arbitraggio. Non voglio entrare troppo nelle polemiche, ma il mancato cartellino rosso ad Orban, che ha colpito in faccia Gatti è stato evidente. Anche il rigore concesso era discutibile, anzi, non c’era. Certamente la squadra era più stanca rispetto ad altre volte. Fatto sta che la Juventus stava vincendo 1-0, e questo resta un dato oggettivo".

Tudor ha sollevato una polemica riguardo ai giorni di recupero del Napoli rispetto alla Juventus. Qual è la sua opinione?

"La mia idea è che ci si poteva pensare prima. Non abbiamo scoperto ieri che i giorni di recupero sono diversi tra Juventus e Napoli. In futuro potrà capitare anche il contrario. Queste sono cose che bisognava discutere al momento della stesura del calendario. Dirlo adesso va bene, ma non cambia nulla, perché lo sapevamo già".

Conte viene ricordato come un allenatore vincente in campionato, ma meno in coppa. Contro il Manchester City è stata solo colpa dell’espulsione di Di Lorenzo o si è palesato il limite storico di Conte?

"Conte le cose le sa fare bene, questo è fuori discussione. Ma contro il Manchester City, una squadra di altissimo livello, perdere un giocatore così presto ha reso tutto più difficile. Non credo sia giusto esprimere un giudizio definitivo su Conte in coppa basandosi solo su quella gara. Conte ha dimostrato con il lavoro quotidiano di saper fare bene. Certo, ha un carattere particolare, ma quello fa parte del pacchetto. Io penso che la scelta di De Laurentiis sia stata giusta: Conte è un fattore positivo per questo Napoli".