L’ex Juve Porrini: "Gatti non basta, dopo Chiellini serve uno alla Koulibaly”

"La Juventus dovrebbe cercare un altro centrale di difesa". A dirlo è Sergio Porrini, ex bianconero oggi vice tecnico della Nazionale albanese, pensando alla retroguardia bianconera. "Serve un difensore di carisma e personalità. Sarebbe una scelta giusta, perché perde uno dei difensori più forti un assoluto come Chiellini, che ha dato tanto non solo in campo ma fuori" le parole di Porrini a Radio Bianconera.

"Ben venga l'acquisto di Gatti ma non è facile essere catapultati in una grande squadra da una di serie B. Si dovrà ritoccare il centrocampo con giocatori importanti ma dietro il solo Gatti non basta. Chi cercare sul mercato? Dei leader. E lo sostengo da tempo, ha bisogno dei giocatori con la mentalità vincente. Andare su Di Maria o Pogba, ma anche Koulibaly è un segnale chiaro. Sono giocatori importanti, di esperienza, abituati a vincere e che possono portare quella mentalità in un gruppo giovane che ha perso negli anni alcuni elementi leader".