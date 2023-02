L’ex Juve Sissoko: “Sentenza ingiusta. Spero che il -15 possa essere tolto definitivamente”

L’ex centrocampista bianconero Mohamed Sissoko ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoJuve.com.



"E' una situazione un po' strana, ma non dobbiamo piangerci addosso. La Juve è forte, si rialzerà come sempre. L'obiettivo sarà quello di fare più punti possibili in campionato, ma anche di vincere l'Europa League e la Coppa Italia. Non c'è niente da perdere, non esiste una Champions senza i bianconeri. Solo vincendo queste due coppe puoi tornare a giocare in ambito internazionale. Nessuno si aspettava una penalizzazione così pesante. La Juve è un club speciale, era riuscita a tornare nelle prime posizioni dopo una grande rimonta. Non credevo ai miei occhi, tutto l'ambiente è rimasto scosso. Ora bisogna andare avanti, ma non credo sia finita qui".

La Juventus ricorrerà al Collegio di Garanzia del Coni che potrà eliminare o confermare la sentenza.

"Spero che la penalizzazione possa esser definitivamente cancellata. Faccio il tifo per gli avvocati bianconeri".