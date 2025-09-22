L'ex Juve Tacchinardi furioso per il rigore assegnato all'Hellas: "È follia!"
TuttoNapoli.net
Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus intervenuto ai microfoni di Mediaset per la trasmissione 'Pressing', ha duramente attaccato i due episodi dell'ultimo week end di campionato che hanno portato ai rigori assegnati all'Hellas Verona contro la Juventus e al Bologna contro il Genoa:
"Una follia, sia quello del Verona contro la Juventus che quello del Bologna. Cosa c'è? Malafede? Incompetenza di chi è al VAR? Io l'arbitro lo posso anche capire, c'è pressione magari o sta sentendo il momento della partita. Ma chi guarda allo schermo, come fa a dare un calcio di rigore del genere?" ha spiegato Tacchinardi.
