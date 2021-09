L'ex Krol sicuro: “Lozano a destra e Insigne a sinistra sono i migliori per come gioca il Napoli”

Ruud Krol, ex leggenda del Napoli, ospite della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, si è concentrato su Hirving Lozano: “Quando il messicano parte dalla fascia destra, è molto pericoloso. Può andare a segno facilmente. Lui a destra e Insigne a sinistra sono i giocatori migliori per come gioca il Napoli. Preferisco Lozano a Politano, anche se pure lui è un ottimo giocatore, ma diverso dal messicano”.