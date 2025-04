L'ex Marcolin mette in guarda: "Con l’Empoli tutto da perdere, servono equilibrio e concentrazione”

“L’assenza più pesante per il Napoli sarà quella di Di Lorenzo, perchè ultimamente Anguissa è stato ben sostituito da Gillmour, anche se con altre attitudini, e lo stesso Jesus può dare delle garanzie anche se non è Buongiorno. Non si trova invece – ha detto l’ex azzurro e opinionista Dazn Dario Marcolin a Radio Marte a 'Marte Sport Live' - un omologo del capitano nelle caratteristiche, perché Di Lorenzo fa il quarto in difesa ma poi viene dentro a giocare e infine nella catena con Politano ha raggiunto un automatismo invidiabile.

Contro l’Empoli immagino che il Napoli farà la partita, con i ragazzi di D’Aversa che possono andare in difficoltà a contenere la qualità del Napoli. La squadra toscana si difenderà per poi ripartire provando a sfruttare gli spazi che troverà, con gli uomini di Conte che tenderanno ad attaccare in massa. Al Napoli serviranno equilibrio e concentrazione, è una partita dove il Napoli ha tutto da perdere. Affrontarla con la testa giusta fa la differenza e la gara sarebbe in discesa. Con Conte l’approccio non mancherà, c’è da sperare che il Napoli regga più di un solo tempo. Anche se nella gara di Bologna ci sono anche i meriti dei felsinei, c’è solo da capire dove finiscono e dove iniziano invece i demeriti azzurri. In ogni caso nelle prossime sette gare il Napoli avrà più facilità nel gestire la palla, affrontando avversari con minor qualità”.