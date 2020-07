L'ex Mesto ci crede: "Il Napoli può fare l'impresa titanica contro il Barça"

L'ex calciatore del Napoli Giandomenico Mesto è intervenuto come ospite nel salottino di Sky Sport 24 per dire la sua sulla partita di Champions tra gli azzurri e il Barcellona: "Il Napoli può crederci assolutamente. Già l'anno scorso in Champions abbiamo visto partite ribaltate. Il Napoli fa bene a crederci, parliamo di un'impresa titanica, ma non è il miglior Barcellona di tutti i tempi. Ho tanta fiducia negli azzurri e credo che possano farcela a battere i blaugrana e passare il turno"