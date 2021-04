L'ex Milan Agostini: "Champions ora difficile con la ripresa del Napoli"

Il Milan è in crisi e anche Pioli potrebbe essere messo in discussione qualora il traguardo Champions non dovesse esser raggiunto. "Facile osannare quando le cose vanno bene e poi affossare quando ti sta per sfuggire l'obiettivo", dice a Tuttomercatoweb.com Massimo Agostini ex attaccante rossonero. "Dopo il girone d'andata tutti erano convinti di poter arrivare tra le prime quattro mentre ora i giochi sono difficili vista la ripresa di Napoli e Lazio e un calendario non semplice. I partenopei hanno messo insieme ottimi risultati sono più brillanti e possono sfruttare le ultime gare con uno spirito diverso da Milan e Juve".