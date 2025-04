L’ex Milan Eranio vota Conte: "Lo vedrei bene con Paratici, sa dare idee e compattezza"

L'ex centrocampista del Milan Stefano Eranio, intervistato da Milannews.it, ha parlato anche del futuro del club rossonero.

Corsa alla Champions quasi un'utopia

"Sì, anche se bisognerà affrontare ogni partita con dignità e dando tutto quello che si ha. La missione Europa resta difficile perchè in tanti stanno percorrendo quell'obiettivo. Nella storia non si sa mai, il calcio è strano però credo che il Milan possa vincere la Coppa Italia piuttosto che arrivare quarto, anche se al ritorno contro l'Inter sarà più difficile perchè loro recupereranno giocatori fondamentali".

Un'annata storta fin da subito?

"E' stata una stagione molto negativa, senza ombra di dubbio, però mi rimane un gran rammarico perché questo Milan ha una rosa potenzialmente da scudetto. In Serie A lo vedo dietro solo all'Inter, ma il Milan per la sua tradizione e anche qualità che oggi ha non può arrivare così dietro rispetto a Fiorentina e Bologna, con tutto il rispetto".

Paratici in arrivo

"Può fare bene e porterà una ventata d'aria fresca, oltre che esperienza in quel ruolo. Con lui vedrei bene Antonio Conte, un allenatore capace di dare idee e compattezza non solo alla squadra ma a tutto l'ambiente".

Quindi un nuovo allenatore?

"Io avrei tenuto Pioli, l'ho sempre detto e sostenuto perché era stato bravo a creare un gruppo forte ma con idee, cose che sono mancate in questa stagione sia con Fonseca che con Conceiçao. Poi come ho detto, per un futuro spero in un profilo alla Conte".