L'ex Milan Hauge ricorda: "Il mio 1° gol contro il Napoli fu un'esperienza speciale"

Jens Petter Hauge, ex calciatore del Milan ed oggi in forza al Bodo/Glimt, ha rilasciato un'intervista a Livescore in cui tra i vari temi, ha ricordato anche il suo primo gol in Serie A segnato contro il Napoli: "È stata una sensazione incredibile. Ricordo di aver segnato il mio primo gol al Milan un paio di settimane prima in Europa League, ma questo era il primo in Serie A, ed è stato davvero speciale. Anche perché nello stesso giorno il Bodo/Glimt ha vinto il campionato! È stato un giorno davvero speciale per me".

Sulla passione della città di Bodo per la squadra

"Sì, c'è stato sicuramente un grande cambiamento nella cultura dei tifosi qui. Quando ho iniziato a giocare, solo poche persone si interessavano al club e andavano a malapena alle partite. Credo che qualcosa sia cambiato durante il COVID. La gente non poteva fare molto, doveva stare a casa, ma ha iniziato a guardarci in TV. Ci hanno visto vincere il campionato e giocare contro il Milan in Europa... Questo ha dato alla gente qualcosa per cui tifare in un periodo difficile".