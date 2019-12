L'ex Mora: "Ghoulam è il miglior terzino che il Napoli ha mai avuto, ma è cambiato tutto"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Nicola Mora, ex calciatore del Napoli: “Ghoulam è il miglior difensore sinistro che il Napoli abbia mai avuto, prima dell’infortunio. Purtroppo, il Napoli ha potuto godere delle sue prestazioni per poco tempo, perché dopo l’infortunio non è mai più tornato quello di prima, ma se torniamo indietro nel tempo, anche Zuniga e Dossena fecero molto bene".

SITUAZIONE TERZINI - "Non si è mai capito perché il recupero di Ghoulam non sia mai avvenuto, poi si percepiva che nel rapporto con Ancelotti qualcosa non andava. Adesso, Mario Rui è l’unico interprete di ruolo su quella corsia ed ha fatto grandissime cose a Napoli, ma se la società vuole andare avanti in Champions e provare a recuperare in campionato, deve provare a recuperare Ghoulam o andare sul mercato perché avere un solo terzino è rischioso. Sulla corsia destra, Maggio è stato senza dubbio il migliore, un atleta partecipante attivamente. Ha sempre offerto affidabilità come uomo e professionista”.