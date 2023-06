L'ex portiere Toldo esalta Meret: "Rappresenta il rilancio della categoria"

Così Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina, ospite di Radio Anch'io Sport

"I portieri italiani sono in ripresa, è un ruolo simbolo del calcio. Prima era la scuola migliore quella italiana, poi c'è stato l'avvento dei portieri stranieri, sono cambiate le regole, ora sono privilegiati anche portieri non di statura elevatissima". Così Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina, ospite di Radio Anch'io Sport: "Comunque mi fa piacere vedere in alcuni portieri italiani: Meret è da volergli bene: un ragazzo a modo, perfetto, ha vinto uno scudetto a Napoli, per me lui rappresenta il rilancio della categoria".