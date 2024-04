L'ex prep. portieri: "Meret aveva esigenze diverse da Ospina, vi spiego la differenza"

Alessandro Nista, preparatore dei portieri, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Alessandro Nista, preparatore dei portieri, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I troppi infortuni muscolari? Ogni preparatore ha una sua idea ed una sua metodologia e nell’arco della stagione cambiarne tre non è auspicabile. Per ogni portiere serve un lavoro a sè, il discorso è legato a quelle che sono le caratteristiche fisiche di ogni portiere e cercare di portare avanti un’idea di lavoro condivisa dal gruppo portieri. Bisogna avere però sempre un occhio di riguardo per quelle che sono le caratteristiche.

Meret aveva delle esigenze diverse da quelle di Ospina e nel limite del possibile facevo due lavori diversi con loro. Portieri italiani? C’è stato un periodo che qualche difficoltà si è incontrata per i profili di squadre di un certo livello. L’ultima generazione, quella che si sta consolidando con Donnarumma e Vicario, ci dice che riabbiamo una nuova linfa ed un gruppo di portieri giovani che sono pronti per profili di alto livello”.