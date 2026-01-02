L’ex PT Ancora: “2025 strepitoso, porterò sempre nel cuore lo scudetto col Napoli”
Tiberio Ancora, ex preparatore atletico della SSC Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “L’esperienza al Napoli è stata fantastica, è stato un 2025 ricco di soddisfazioni a livello umano, ricordare le tappe percorse a Napoli è qualcosa che mi porterò sempre dentro. Dopo tanti anni di calcio una situazione simile non l’avevo mai vissuto. La scorsa stagione, dalla partita di andata contro l’Inter capii che avremmo potuto vincere lo scudetto, tutti conoscono il mio aneddoto con Lukaku.
Sono emozioni incredibili e indescrivibili. Fidatevi di Conte, i momenti brutti possono capitare, bisogna stare sempre vicini alla squadra”.
