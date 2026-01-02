Raspadori-Napoli, Caiazza: “Contatti per il ritorno, ma per ora vuole restare all’Atletico”

di Francesco Carbone

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal: “Nel corso di queste festività il Napoli ha contattato Giacomo Raspadori per un ritorno in azzurro. Al momento l’attaccante ha detto di voler restare all’Atletico Madrid, ma molto dipenderà dalla scelta che farà il tecnico Diego Simeone sul suo impiego.

Su Raspadori c’è anche l’interesse della Roma. Il Napoli ha pensato a Raspadori perché già conosce bene l’ambiente ed i metodi di Conte, tra l’altro con il passaggio al 3-4-2-1 troverebbe sicuramente spazio alle spalle di Hojlund”.