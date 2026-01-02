Pavarese: “Manna nasconde la verità, ho una sensazione sul mercato del Napoli”

Luigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: “Lazio-Napoli? Nessuna gara è semplice, è una partita da vincere, bisogna tenere il passo in campionato anche perché le altre corrono.

Mercato? Manna è preparato, di solito nelle parole dei direttori non c’è quasi mai un fondo di verità, credo dunque che il Napoli proverà a fare qualcosa in mezzo al campo, ci si sta guardando intorno per accontentare Conte e rinforzare la mediana.

Lotta scudetto? Napoli e Inter un gradino sopra alle altre, ma riflettendoci bene il Milan non puoi non considerarlo tra le candidate, se poi la Roma dovesse prendere Raspadori gli equilibri cambierebbero e anche la Juve di Spalletti si è ritrovata”.