L'ex PT Ancora: "Lukaku va gestito con molta prudenza, ecco quando torna in campo"

Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Dopo il Bologna in campionato abbiamo detto quello che si è verificato, le squadre attraversano dei momenti di difficoltà ma sono quelli i momenti in cui bisogna stare uniti. In quel momento dall’esterno ho visto e letto molte cattiverie e questo non mi è piaciuto.

La squadra è sempre stata molto unita, con il mister e con lo staff si è trovata la soluzione giusta per mettere le cose a posto. Conte é bravo a tenere sempre tutti sull’attenti, non vuole animi piatti. Lukaku tornerà in campo nel giro di due tre settimane, ma va gestito con molta prudenza”.