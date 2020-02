L'ex Renica: "Un solo appunto a Gattuso, ma ha dato la mentalità giusta al Napoli"

Alessandro Renica, ex difensore azzurro, si è soffermato sul momento del Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per quello che ho visto io Gattuso ha dato al Napoli la capacità di soffrire, di restare uniti sempre. Questa mentalità si sta vedendo anche in campionato, grazie anche agli innesti di gennaio come Demme. Contro il Barcellona l'unico piccolo appunto da fare a Gattuso è quello del pressing troppo difensivo. Avrei alzato la linea difensiva di qualche metro".