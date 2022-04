L’ex Rinaudo promuove Zanoli: “Ha grandi qualità e personalità”

"E’ un giocatore importante, che rispetta il calcio attuale".

Leandro Rinaudo, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Credo che il Napoli abbia ancora tante energie per riuscire a raggiungere il massimo risultato.

Spalletti poteva fare di più nelle ultime due partite? Negli ultimi anni il Napoli è mancato sempre nelle sfide cruciali, tranne in quella vittoria con Sarri a Torino contro la Juve. Spalletti ha fatto un lavoro ottimo, poi con il passare del tempo ha avuto qualche stop dettato anche dall’equilibrio che ha avuto quest’anno il campionato di Serie A.

Quanta voglia avrà Juan Jesus di dimostrare il suo valore? Se vi ricordate anche gli anni che c’ero io Mazzarri utilizzava sempre la difesa a tre, è normale che uno dei centrali andare a pressare in avanti, poi devono essere bravi i quinti a scalare e coprire. Ha dimostrato di essere ancora un giocatore all’altezza giocando in grandi squadre come Inter e Roma, l’episodio può capitare. Un campione avrà tanta voglia per ribaltare l’episodio con la Roma che ci sta in una carriera.

Zanoli? E’ un giocatore importante, che rispetta il calcio attuale. Ha forza e fisicità oltre che personalità. Per avere possibilità di giocare in una piazza come Napoli vuol dire avere qualità importantissime”.