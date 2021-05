L'ex Roccati elogia Spalletti: "Innovatore e precursore. All'Empoli mi chiedeva di giocare altissimo"

Luciano Spalletti sembra sempre più vicino ad essere il nuovo allenatore azzurro. Marco Roccati, ex portiere dell'Empoli e del Napoli, ha parlato del suo ex tecnico ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sicuramente sotto l’aspetto umano è una persona per bene, questo è un valore che deve contraddistinguere tutti i grandi allenatori. Ad Empoli era un ragazzo che si affacciava al primo anno in Serie A con un gruppo storico, ora è una persona diversa. Ha studiato ed è maturato molto, allora aveva ancora lo spirito da giocatore. Devo molto a Luciano, mi fece esordire proprio a Napoli, poi non mi tolse più dalla porta. Mi diceva che aveva visto in me la follia per fare questo ruolo ed essere titolare.

Com’è durante gli allenamenti? E’ esigente, lavora molto con la palla. Ti affronta subito quando c’è qualcosa che non va. All’epoca era un innovatore insieme a Sacchi, Ulivieri e Novellino. E’ riuscito ad imparare e a trasmettere subito il suo calcio e a mettere in pratica le sue idee sul campo. A me chiedeva di stare altissimo e mi faceva giocare molto con la squadra, infatti quando presi gol a metà campo da Recoba mi difese in sala stampa. Anche in questo è stato un precursore”.