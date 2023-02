L'ex Rolando: "Qualificazione in cassaforte. Il Napoli può arrivare in fondo alla Champions"

L'ex difensore del Napoli Rolando, in una lunga intervista rilasciata a L'Interista, ha parlato anche del grande campionato degli azzurri di Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore del Napoli Rolando, in una lunga intervista rilasciata a L'Interista, ha parlato anche del grande campionato degli azzurri di Spalletti: "Si può dire che lo Scudetto è in cassaforte, sì. E quando è così, la fiducia sale al massimo. Sta giocando benissimo, può sicuramente ambire ad arrivare fino in fondo anche in Champions. Dove però ci sono delle squadre che sanno esattamente quello che devono fare per vincere. Bisogna metterlo in conto, è difficile. Ma non si sa mai: se continuasse a giocare come sta facendo...".