L'ex Roma Candela: "Post-Ranieri? Il top è Conte, fa crescere i giovani ed è un vincente"

L'ex giallorosso Vincent Candela è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport per parlare del derby fra Lazio e Roma in programma questa domenica alle 20.45. Tra i vari argomenti, il francese ha parlato anche del possibile nuovo allenatore dopo Ranieri: "A me piacerebbe Antonio Conte. Fa crescere i giovani, ha carattere ed è un vincente. Sarebbe il top. C'è anche Allegri, ma il mio nome è Conte".

Come arrivano le due squadre?

"La Roma ha faticato con la Juve, ma arriva da un filotto positivo. C'è ancora una speranza per la Champions. La Lazio sta facendo bene in Europa e ha vinto a Bergamo. Sono contento del ritorno di Saelemaekers, è stato decisivo all'andata e punterei ancora su di lui. Sulla carta la Roma è favorita, ma il derby è una partita speciale".