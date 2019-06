L'ex Roma Scarchilli ricorda: "Poco spazio a Diawara al Napoli perché centrocampo molto forte"

Alessio Scarchilli, ex centrocampista della Roma, ha commentato l'approdo di Amadou Diawara in giallorosso nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "E' un giocatore che ha qualità. Nel Napoli non ha trovato tanto spazio ma non va dimenticato che quel reparto poteva contare su Allan, Fabian Ruiz, inizialmente Hamsik... E' un buon prospetto, è un centrocampista certamente molto valido".