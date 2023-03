L’ex rossonero Galli su Napoli-Milan: "Con il cambio di modulo Leao tornerà decisivo"

Così Filippo Galli, intervistato da Sportmediaset, in vista di Napoli-Milan

"Come battere il Napoli? Non sarà facile perché sta andando veramente forte. Credo che avrà un inizio veemente e che quindi si debba innanzitutto resistere per poi, a gara in corso, provare a imporre anche il proprio gioco. Il cambio di modulo? Può aiutare Leao...". Così Filippo Galli, intervistato da Sportmediaset, in vista di Napoli-Milan: "Nel corso della partita troverà dei momenti in cui imporre il proprio gioco e cercare di mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Se il Milan saprà resistere all'avvio degli azzurri, nel corso della gara avrà modo di far vedere anche le sue qualità.